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До $45 тыс. Обзор самых дешёвых и красивых квартир Минска «под ключ»
31.07.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
$42,5 тыс. просят за квартиру «под ключ» а районе Ангарской. Объект отремонтирован и меблирован — новая сантехника, стеклопакеты, современная кухня со стеклянным скинали. Квартира улучшенной «чешской» планировки (комната — 17,9 кв.м, кухня — 9,2 кв.м) находится на 1-м этаже девятиэтажки. Со слов продавца, рядом богатая инфраструктура и вместительная парковка.
Обустроенная квартира-студия размещается на улице Калинина в Минске, вблизи станций метро «Парк Челюскинцев» и «Академия Наук». В помещении установлена встроенная кухня, бойлер, УЗО и металлическая дверь, выполнен хороший ремонт. Общая площадь квартиры — 31 квадратный метр, жилая зона — 18 «квадратов».
В Домбровке на продажу выставлена приятная «однушка» за $45 тыс. В квартире сделан хороший ремонт, установлена мебель и техника. Размещается объект на втором этаже девятиэтажного дома 2010 года строительства. Санузел совмещённый, балкон застеклён. Общая площадь квартиры 33,6 квадратного метра, жилая комната — 17,8 кв.м.
Квартира находится в «хрущёвке» 1966 года строительства. Общая площадь объекта — 31 «квадрат», комната — 18 кв.м. Санузел совмещён, есть балкон. В квартире сделан свежий ремонт, установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, счётчики воды, зеркальный шкаф-купе и прочее.
В «хрущёвке» на Ольшевского, 13, продаётся уютная «однушка» в скандинавском стиле за $45 тыс. В квартире сделан свежий ремонт, установлены новая кухня, встроенная техника и мебель, мойка и смесители. В помещении заменены все трубы и унитаз. В данный момент в квартире никто не прописан. Площадь объекта 30,7 кв.м, жилая комната — чуть более 20 «квадратов».
Возле станции метро «Парк Челюскинцев» продаётся однокомнатная квартира с ремонтом. На полу ламинат/плитка, подвесной потолок с подсветкой, стеклопакеты, встроенная кухня, новая корпусная мебель. Квартира находится на первом этаже, имеет два подвала. Придворовая территория облагорожена. Площадь квартиры 32 квадратных метра, жилая комната — 19 кв.м.
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