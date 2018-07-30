До $45 тыс. Обзор самых дешёвых и красивых квартир Минска «под ключ»

«Однушка» в Скандинавском стиле за $45 тыс.

В «хрущёвке» на Ольшевского, 13, продаётся уютная «однушка» в скандинавском стиле за $45 тыс. В квартире сделан свежий ремонт, установлены новая кухня, встроенная техника и мебель, мойка и смесители. В помещении заменены все трубы и унитаз. В данный момент в квартире никто не прописан. Площадь объекта 30,7 кв.м, жилая комната — чуть более 20 «квадратов».