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Витебские бизнесмены получили приглашение на экономический форум в Лодзи
31.07.2018 12:07 — Новости Экономики | БT
Польская сторона заинтересована и в участии в культурной жизни Витебска. Коллектив Лодзинского хореографического училища выступит в ноябре на Международном фестивале современной хореографии.
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Витебские бизнесмены получили приглашение на Международный экономический форум в Лодзи в октябре. А пока делегация регионального парламента Лодзинского...
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