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На сегодня в Беларуси собрано 2 миллиона 311 тысяч тонн нового урожая

31.07.2018 12:03 — Новости Экономики | БT  
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К уборочной подключились и белорусские военные. Аграриям помогают свыше сотни солдат. Они работают в Минской, Могилевской и Витебской областях.
 
 
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Лидирует по темпам и намолоту Брестский регион. Здесь освоено уже 70 процентов площадей и намолочено почти 700 тысяч тонн зерновых. Полумиллионный рубеж преодолели...
 
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