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На сегодня в Беларуси собрано 2 миллиона 311 тысяч тонн нового урожая
31.07.2018 12:03 — Новости Экономики | БT
К уборочной подключились и белорусские военные. Аграриям помогают свыше сотни солдат. Они работают в Минской, Могилевской и Витебской областях.
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