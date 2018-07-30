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Госбюджет за полугодие исполнен с профицитом

31.07.2018 12:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. Государственный бюджет за первое полугодие 2018 года исполнен с профицитом, свидетельствуют данные Министерства финансов. Доходы бюджета сектора госуправления на 3,4 млрд рублей превысили расходы.

Так, доходы бюджета за январь—июнь сложились в сумме 24,4 млрд рублей, или 53,2% уточненного годового плана.

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2,7 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд рублей, или 54,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 5,1 млрд рублей, или 50,7% от плана. Налога на прибыль поступило 1,2 млрд рублей, или 37% от плана. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 50,6% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, или 71,5% от плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,7 млрд рублей, или 49,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 20,2 млн рублей, или 52,5%, Фонд гражданской авиации — 16,3 млн рублей, или 78,7%, Фонд департамента исполнения наказаний — 0,4 млн рублей, или 33,3%.

По состоянию на 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 164,4 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь—июнь составили 21 млрд рублей, или 46,5% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 8,8 млрд рублей, или 43,5% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 3,4 млрд рублей (35,4%), на финансирование национальной экономики — 2,3 млрд рублей (54,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 6,8 млрд рублей (48,3%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,4 млрд рублей (47,8%), Фонда универсального обслуживания — 7 млн рублей (18,2%), Фонда гражданской авиации — 10,1 млн (48,8%), Фонда департамента исполнения наказаний — 0,1 млн рублей (8,3%).
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 июля. Государственный бюджет за первое полугодие 2018 года исполнен с профицитом, свидетельствуют данные Министерства финансов. Доходы бюджета сектора...
 
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