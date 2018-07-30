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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7%
31.07.2018 12:17 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 июля. Государственный долг Беларуси на 1 июля составил 42 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн, или на 0,5%, сообщает Министерство финансов.
Внешний государственный долг составил 16,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 288,2 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.
В январе—июне привлечены внешние государственные займы на сумму 1 млрд 226,7 млн долларов: 600 млн долларов — еврооблигации; 457 млн долларов США — правительства и банков России; 93,8 млн долларов — банков КНР; 73,3 млн долларов — МБРР; 2,6 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 31 июля. Государственный долг Беларуси на 1 июля составил 42 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн, или на 0,5%, сообщает Министерство...
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