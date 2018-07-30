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Сколько денег оставили белорусы в литовской казне

31.07.2018 15:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Около десятка компаний с капиталами из Беларуси стали крупнейшими налогоплательщиками Литвы в первом полугодии 2018 года.


Фото: Flickr / Ronan Toomey

Топ-500 крупнейших частных налогоплательщиков, данные о которых опубликовала Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы, традиционно возглавляет Мажекяйский нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva (в первом полугодии его налоговые выплаты составили свыше 171 млн евро). В рейтинг включены и два юридических лица, имеющих учредителей из Беларуси.

Открывшая в этом году новый маслоэкстракционный завод в Сморгони Группа компаний «Содружество», главными владельцами которой являются граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко, имеет на территории Литвы дистрибуционное подразделение Sodrugestvo Baltija. В первом полугодии 2018 года эта компания заплатила в литовский бюджет 2 млн евро и заняла 206-е место среди крупнейших плательщиков.

Недалеко от нее (на 256-й строчке) расположилась компания Yukon Advanced Optics Worldwide. Производитель оптических приборов (один из заводов группы находится в Лиде), созданный в начале 1990-х годов белорусскими инженерами, перечислил в бюджет Литвы 1,653 млн евро.

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае, принадлежащий Управлению делами президента Беларуси, занял 28-е место среди крупнейших государственных поставщиков денег для литовской казны. За январь-июнь этого года от деятельности этого заведения было перечислено 513 тыс. евро. Лидером в топ-50 налогоплательщиков с государственным капиталом стала больница Вильнюсского университета Santaros klinikos (свыше 4,6 млн евро).

Cанаторий «Беларусь» вошел также в пятерку крупнейших плательщиков налогов в Друскининкайском самоуправлении.

15-й по объему выплаченных налогов в городе Шауляе стала дочерняя компания Белорусской металлургической компании — Prekybos namai BMZ-Baltija. Размер ее выплат в указанный период достиг почти 800 тыс. евро.

Замкнуло топ-50 налогоплательщиков Клайпеды подразделение крупнейшего логистического оператора Беларуси госкомпании «Белинтертранс — ТЛЦ». Belintertrans Baltic перечислил в литовскую казну свыше 450 тыс. евро.

Отдельно VMI составила рейтинг крупнейших плательщиков подоходного налога среди юрлиц. Топ-500 возглавили государственные железные дороги Lietuvos geležinkeliai с суммой свыше 8,1 млн евро. В этот список вошли также четыре компании с белорусским капиталом.

Из них больше всего налогов выплатила стивидорная компания Biriu Kroviniu Terminalas, одним из соучредителей которой является «Беларуськалий». BKT заняла 77-е место с суммой 765 тыс. евро.

В этом рейтинге оказались также Yukon Advanced Optics Worldwide (132-е место, 528 тыс. евро), санаторий «Беларусь» (446-е место, 209 тыс. евро) и клайпедский производитель архитектурного стекла Glassbel Baltic (468-е место, 201 тыс. евро).

 
 
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Около десятка компаний с капиталами из Беларуси стали крупнейшими налогоплательщиками Литвы в первом полугодии 2018 года.
 
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