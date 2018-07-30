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ВВП Беларуси по итогам 2018 года вырастет в пределах 3,9-4,1% - Минэкономики

31.07.2018 17:16 — Новости Экономики | БелТА  
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ВВП Беларуси по итогам 2018 года вырастет в пределах 3,9-4,1% - Минэкономики
Владимир Зиновский

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП Беларуси по итогам 2018 года составит в пределах 3,9-4,1%, сообщил журналистам министр экономики Владимир Зиновский, комментируя итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, которые обсуждаются сегодня на заседании Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы надеемся, что нынешний год закончим с неплохими результатами. При прогнозе роста ВВП на 3,5% мы рассчитываем, что рост будет в рамках 3,9-4,1%. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки, чтобы мы безусловно выполняли запланированные показатели", - сказал Владимир Зиновский.

Отвечая на вопрос об оценке итогов I полугодия, министр обратил внимание, что целевые показатели социально-экономического развития выполняются. Так, ВВП в I полугодии увеличился на 4,5%, растет промышленность, сельское хозяйство, строительство. Экспорт за январь-май подрос почти на 22%. Вместе с тем растет потребительский импорт, и на это стоит обратить внимание, добавил министр.

Инфляция в Беларуси на рекордно низком уровне, однако Владимир Зиновский отметил, что ее нужно сравнивать также с инфляцией в других странах и делать соответствующие выводы. Инфляцию нужно продолжать снижать - до уровня 3-4% в год.

Говоря о вызовах для экономики, министр констатировал, что еще не решена проблема с долгами предприятий - как промышленных, так и сельскохозяйственных. "С этим делом надо далее серьезно разбираться, на это нацелен ряд принятых указов, но, к сожалению, не все инструменты предприятиями задействованы. Сохраняется угроза, что будут вымываться оборотные средства и ранее модернизированные предприятия не смогут рассчитываться по долгам. Однако, на наш взгляд, это временное явление. Если министерства, концерны, облисполкомы будут вовремя принимать меры, которые предусмотрены пакетом принятых документов, эти вопросы разрешатся", - считает Владимир Зиновский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП Беларуси по итогам 2018 года составит в пределах 3,9-4,1%, сообщил журналистам министр экономики Владимир Зиновский, комментируя...
 
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