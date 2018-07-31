5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Дмитрий и Анна занялись поиском квартиры в 2016 году. Ценник на объекты тогда не радовал, пара присматривалась к убитым «хрущевкам», чтобы сделать там ремонт под себя. Подходящего варианта так и не нашлось, решили рассмотреть новостройки.

—С застрйощиком дома на Червякова были знакомы, поэтому первым делом приехали сюда. Изначально смотрели такую же квартиру, но без мансардного уровня. Она была стандартная, и мы не впечатлились. Следом пришли сюда и ахнули! При покупке в квартире не было ничего, даже перегородки и те ставили сами, но уже тогда был виден потенциал помещения. Объем, пространство, свет — жена у меня очень впечатлительная, а потому сразу стало ясно — это наша будущая квартира, — улыбается хозяин дома.