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5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

01.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Дмитрий и Анна занялись поиском квартиры в 2016 году. Ценник на объекты тогда не радовал, пара присматривалась к убитым «хрущевкам», чтобы сделать там ремонт под себя. Подходящего варианта так и не нашлось, решили рассмотреть новостройки.

С застрйощиком дома на Червякова были знакомы, поэтому первым делом приехали сюда. Изначально смотрели такую же квартиру, но без мансардного уровня. Она была стандартная, и мы не впечатлились. Следом пришли сюда и ахнули! При покупке в квартире не было ничего, даже перегородки и те ставили сами, но уже тогда был виден потенциал помещения. Объем, пространство, свет — жена у меня очень впечатлительная, а потому сразу стало ясно — это наша будущая квартира, — улыбается хозяин дома.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Дизайн-проект квартиры разработал профессиональный дизайнер. Однако строительный проект для перепланировки, разводки электрики и сетей Дмитрий делал и согласовывал сам.

— Я проектировщик в прошлом, поэтому проект для перепланировки делал самостоятельно. В ходе реализации дизайн-проекта что-то пришлось поменять, так как найти подходящие материалы было непросто. Те же обои с полосатым принтом бельгийские, везли из-за границы. Белорусские аналоги, к сожалению, серьезно уступали не только с эстетической точки зрения, но и по качеству. Еще большей проблемой было найти специалиста, который поклеит их на 5-метровые стены. Все-таки удовольствие это недешевое, и не хотелось, чтобы обои за $100 за трубку на завтра отвалились. Благо мастер все сделал хорошо.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Дизайн квартиры выполнен в скандинавском стиле. В помещении превалируют спокойные тона с добавлением ярких элементов в виде цвета и аксессуаров. Вертикальные линии в отделке стен хорошо демонстрируют геометрию пространства, акцентируя внимание на высоченных потолках, присущих, скорее, частным домам, нежели квартире. Хорошо продумана эргономика помещения — холодильник спрятан в нише, коридор укомплектован объемным встроенным шкафом.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Общая площадь «двушки» — 51,8 квадратных метров, жилая зона — 31,8 «квадрата». В помещении выделены изолированная спальня и гостиная, совмещенная с кухней. Благодаря 5-метровым потолкам и мансардным окнам как в спальне, так и в гостиной можно надстроить уровень для дополнительного спального места, кабинета или библиотеки, игровой зоны для ребенка. 

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Еще выше потолки на балконе — здесь высота помещения достигает 6 метров, а панорамное остекление превращает балкон в настоящую оранжерею.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Санузел в квартире совмещенный и очень просторный – 10 квадратных метров. Здесь легко помещаются ванна, душевая кабина, шкаф и все необходимое. Ванная комната выполнена в светлых тонах, укомплектована дорогостоящей сантехникой.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Отдельного внимания заслуживает и сам дом. Напомним, это единственная новостройка с двором-колодцем в Минске. Скажем прямо, ход неординарный, но жильцы уверяют — это отличный архитектурный ход.

— Окна нашей квартиры выходят на улицу, но мы бывали в квартирах с окнами во двор — ничего страшного здесь, поверьте, нет. Двор закрыт от автомобилей и чужих людей, дети всегда на виду и под присмотром. Постоянно развивается благоустройство — зимой мы наряжаем во дворе елку, летом выставляем туи и цветы. Здесь ты чувствуешь себя защищенно и комфортно. К слову, в этом же доме живет главный архитектор проекта, — делится Анна.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

За последние несколько лет молодая семья заметно расширилась. Пара растит сына Дениса, на подходе второй малыш, а потому любимую квартиру пришлось выставить на продажу.  

— Нам очень нравится наша квартира и расположение дома, но сын растет и мы решили, что пора расширяться. Уезжать отсюда не хотели, думали купить смежную квартиру большей площади в этом же доме и объединить две, но с застройщиком договориться не удалось. Все-таки «квадрат» в центре не дешевый. Пожив в квартире с 5-метровыми потолками, переезжать в стандартную новостройку 2,7 очень грустно. Компенсировали пространство французским остеклением в пол, но, уверен, по мансардным окнам будем скучать. Очень здорово укладываясь спать наблюдать за звездами, смотреть, как снежинки зимой ложатся на стекло, вставать с первыми лучами солнца. В обычной квартире этого, конечно же, не будет.

5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира
5-метровые потолки и двор-колодец. В центре Минска продается необычная квартира

Актуальная стоимость «двушки» с 5-метровыми потолками и возможностью надстройки этажа — $102,9 тыс. Это единственная квартира с мансардной надстройкой, которая сегодня продается в доме на Червякова, 55.

Фото: Павел Садовский 

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Теги: Минск
 
 
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Дом на Червякова, 55, уникальный, это единственная минская многоэтажка с настоящим двором-колодцем. Мало того, верхние этажи новостройки — мансардные, с потолками...
 
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