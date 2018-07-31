Деньги и сумки с продуктами. По делу о коррупции в ГУПР в суде третий день зачитывают обвинения

Третий день в Минском областном суде зачитывают обвинения сотрудникам ГУПР Мингорисполкома, сотрудникам комбинатов школьного питания, центра гигиены и эпидемиологии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности обвинения по статье 431 (Дача взятки) предъявлены Елене Рудой, завпроизводством Комбината школьного питания Центрального района. Общая сумма, переданная ей для последующей передачи главе ГУПРа Барисевичу — 4,4 тысячи рублей. Обвиняемая признала полностью передачу четырех последних сумм, других — частично.

Обвиняемая Наталья Комарова, завпроизводством Комбината школьного питания Заводского района, обвиняется в передаче для Барисевича взяток в размере не менее 300 рублей через другую обвиняемую, Алесю Шумченко, директора этого комбината (находится под стражей). Деньги до Барисевича так и не дошли — Шумченко задержали. Комарова свою вину признала полностью.

Веронику Кравцову, завотделения Центра гигиены и эпидемиологии Партизанского района, обвиняют в получении взятки — товарно-материальных ценностей на сумму 27 рублей 82 копейки за нефиксирование отдельных нарушений. Эти ценности — пакет с продуктами — мясной полуфабрикат, батон вареной колбасы, 2 пачки сока, пачка сливочного масла, бутылка полсолнечного, кило сахара и тушка цыпленка. По данным гособвинителя, в качестве ответной услуги Кравцова не зафиксировала в одной из гимназий района нарушения — повторно замороженное мясо, отсутствие медсправки у одной из сотрудниц, наличие паутины в кондитерском цеху. Обвиняемая признала только факт получения продуктов.

Как ранее сообщалось, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции, 30 июля.

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. В том числе — директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

Обвинение Барисевичу зачитывали 2,5 часа. В списке — десятки эпизодов взяток с директоров комбинатов школьного питания Центрального (общая сумма взяток — около 91 тысячи рублей), Первомайского (30 тысяч), Партизанского районов (17 тысяч), Заводского (32,6 тысяч). Деньги руководители комбинатов школьного питания собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения».

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года.