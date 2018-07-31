Что меняется в Беларуси с 1 августа?

Главное изменение коснется размера пенсий, детских пособий и иных выплат, связанных с бюджетом прожиточного минимума.

БПМ и все вытекающее из него

Бюджет прожиточного минимума с 1 августа по 31 октября 2018 года устанавливается в среднем на душу населения в размере 213 рублей 67 копеек. Для разных категорий граждан он будет варьироваться:

трудоспособное население – 236 белорусских рублей 98 копеек;

пенсионеры – 162 белорусских рубля 58 копеек;

студенты – 206 белорусских рублей 89 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 135 белорусских рублей 93 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 188 белорусских рублей 95 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 231 белорусский рубль 32 копейки.

С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся в среднем на 10%. Это предусмотрено указом №278 «О повышении пенсий». Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы. Средний размер пенсий в Беларуси с августа составит 364,2 рубля, средний размер пенсии по возрасту — 374,33 рубля.

Минимальные потребительские бюджеты

Новые МПБ в средних ценах июня 2018 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2018 года установлены в следующих размерах:

трудоспособное население – 445 белорусских рублей 83 копейки;

пенсионеры – 349 белорусских рубля 22 копейки;

студенты – 328 белорусских рубля 10 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 279 белорусских рублей 56 копеек;

дети в возрасте от трех до шести лет – 367 белорусских рублей 48 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 377 белорусских рублей 43 копейки;

семья из четырех человек – 346 белорусских рублей 95 копеек;

молодая семья из трех человек – 377 белорусских рублей 31 копейка.

Меняются экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №571 от 28 июля 2018 года, сообщает сайт правительства. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $139,1 до $135,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $76,5 до $74,4 за 1 т, на товарные бензины - с $41,7 до $40,6 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,6 за 1 т (была $41,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Сигареты вырастут в цене

В Беларуси с 1 августа дорожают некоторые виды сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Подорожание коснется продукции нескольких производителей.

Из продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман», на 2 копейки вырастут цены на сигареты Премьер QS, Minsk city и Minsk capital, Minsk city QS и Minsk capital QS, Matrix Blue, Portal One. На 3 копейки - NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, на 4 - NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Portal Gold и Portal Silver. На 7 копеек подорожают некоторые виды "Фэст". Цена на сигареты Rothmans Demi Click Purple вырастет до 1,8 рубля.

Подорожают некоторые виды производства ООО "Табак-инвест»: на 2 копейки подорожают некоторые виды сигарет "Корона", на 5 копеек - некоторые виды LD, Monte Carlo, Camel. Цена на сигареты Monte Carlo Evo Impulse будет установлена на уровне 1,95 рубля, Sobranie Evolve - 2,95 рублей.