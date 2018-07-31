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Что меняется в Беларуси с 1 августа?
01.08.2018 14:32 — Новости Экономики | БДГ
Главное изменение коснется размера пенсий, детских пособий и иных выплат, связанных с бюджетом прожиточного минимума.
БПМ и все вытекающее из него
С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся в среднем на 10%. Это предусмотрено указом №278 «О повышении пенсий». Документ предусматривает
Минимальные потребительские бюджеты
Новые МПБ в средних ценах июня 2018 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2018 года установлены в следующих размерах:
Меняются экспортные пошлины на нефть
Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №571 от 28 июля 2018 года, сообщает сайт правительства. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $139,1 до $135,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $76,5 до $74,4 за 1 т, на товарные бензины - с $41,7 до $40,6 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $40,6 за 1 т (была $41,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Сигареты вырастут в цене
В Беларуси с 1 августа дорожают некоторые виды сигарет, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Подорожание коснется продукции нескольких производителей.
Из продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман», на 2 копейки вырастут цены на сигареты Премьер QS, Minsk city и Minsk capital, Minsk city QS и Minsk capital QS, Matrix Blue, Portal One. На 3 копейки - NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, на 4 - NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Portal Gold и Portal Silver. На 7 копеек подорожают некоторые виды "Фэст". Цена на сигареты Rothmans Demi Click Purple вырастет до 1,8 рубля.
Подорожают некоторые виды производства ООО "Табак-инвест»: на 2 копейки подорожают некоторые виды сигарет "Корона", на 5 копеек - некоторые виды LD, Monte Carlo, Camel. Цена на сигареты Monte Carlo Evo Impulse будет установлена на уровне 1,95 рубля, Sobranie Evolve - 2,95 рублей.
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Главное изменение коснется размера пенсий, детских пособий и иных выплат, связанных с бюджетом прожиточного минимума. БПМ и все вытекающее из него
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