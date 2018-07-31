"Без конвертации в доллары". Беларусь идет на московскую биржу для расчетов с кредиторами из России

Потенциальными покупателями рублевых облигаций, которые Беларусь планирует разместить на Московской межбанковской валютной бирже в ближайшие два года, являются российские коммерческие банки. Об этом TUT.BY заявили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.



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Вчера Минфин подписал соглашение с четырьмя банками о размещении рублевых гособлигаций на Московской бирже. Организаторами выпуска стали российские Газпромбанк, «ФК Открытие»​ и Совкомбанк, а соорганизатором размещения — Евразийский банк развития.

Программа Минфина предусматривает два выпуска облигаций в российских рублях: первый будет размещен до конца 2018 года, а второй в 2019 году. Цель — «сформировать кривую доходности на российском рынке как бенчмарк для последующих размещений белорусских корпоративных заемщиков в среднесрочной перспективе», пояснили в Минфине.

Объем размещения будет установлен по итогам консультаций с банками-организаторами.

Потенциальными инвесторами являются «российские коммерческие банки, так как спрос на синдицированное кредитование, с которым банки работали, снижается, но риск-аппетит не изменился».

В Минфине отметили, что «для страны это размещение рассматривается как способ оптимизировать валютную структуру внешнего государственного долга и диверсифицировать инвесторскую базу». Срок обращения облигаций планируется сделать минимум три года, чтобы «не ухудшать профиль погашения долга в краткосрочной перспективе».

Полученные в результате размещения средства «не будут конвертироваться в доллары, а будут использованы для платежей российским кредиторам, в том числе правительству», пояснили в Минфине Беларуси.

Задолженность Беларуси перед российскими кредиторами — банками и правительством — на начало июля составила 7,7 млрд долларов.

Источник в банковских кругах говорит, что «конечно, не о такой сумме идет речь». «Думаю, это может быть эквивалентно 500 млн долларов. Но зависит от того, какая конъюнктура будет в разгар осеннего делового сезона, как будут проходить переговоры с инвесторами из других регионов и так далее. Соглашусь с Минфином в части того, что нужно готовить белорусские предприятия, госзаводы к размещению их облигаций. Они в этом больше всего нуждаются. Стратегически тут все верно: сначала — «суверен», потом — «корпораты», — отметил собеседник.

В 2010 году Беларусь на Московской межбанковской валютной бирже размещала двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на сумму 7 млрд рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк России.