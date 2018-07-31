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Иран договорился с Беларусью на бартер - нефть в обмен на оборудование

01.08.2018 17:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посол Ирана в Беларуси заявил, что Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику, сообщает новостное агентство Mehr. Речь об этом шла на встрече послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan. Другие подробности сделки не проводятся.


Фото: Reuters

Стоит отметить, что у Беларуси и Иран есть свежий опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти — на 600 и 800 тысяч баррелей, сообщил в мае на пресс-конференции в Минске посол Ирана Мостафа Овейси. Он подчеркнул, что «это было выгодно» обеим сторонам. «По текущему году ведем переговоры. Рассчитываем продолжить эту сделку», — добавил он (цитата по naviny.by). К тому же 17 мая государства-члены Евразийского экономического союза подписали с Ираном временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ними.

Ранее власти Беларуси говорили о том, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской. Однако история с поставками углеводородного сырья из исламской республики может иметь и иную подоплеку.

Власти Ирана принимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. Как сообщают иранские СМИ, недавно Иран предложил странам Африки организовать бартерную торговлю, меняя иранскую нефть на золото.

В программе «нефть в обмен на товары» заинтересована и Россия, заявил недавно министр энергетики РФ Александр Новак, поскольку тем самым «расширяется рынок сбыта своей продукции».

При этом министр подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, так как «достаточно собственной нефти». «По программе „нефть в обмен на товары“ идет покупка нефти не Россией и не российскими предприятиями», — отметил Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Поставки шли через структуру Минэнерго России «Промсырьеимпорт». Новак тогда заявил, поставки идут не в Россию, а в другие страны, а РФ выступает лишь оператором по продаже нефти. Заинтересованность же Москвы связана с тем, что половина средств от реализации нефти идет на закупку необходимых Ирану российских товаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Ирана предпринимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. Недавно Иран...
 
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