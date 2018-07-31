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Иран договорился с Беларусью на бартер - нефть в обмен на оборудование
01.08.2018 17:20 — Новости Экономики | Tut.by
Посол Ирана в Беларуси заявил, что Тегеран и Минск договорились об обмене нефти на промышленную технику,
Стоит отметить, что у Беларуси и Иран есть свежий опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь
Ранее власти Беларуси говорили о том, что иранская нефть призвана стать альтернативой российской. Однако история с поставками углеводородного сырья из исламской республики может иметь и иную подоплеку.
Власти Ирана принимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. Как сообщают иранские СМИ, недавно Иран предложил странам Африки организовать бартерную торговлю, меняя иранскую нефть на золото.
В программе «нефть в обмен на товары» заинтересована и Россия, заявил недавно министр энергетики РФ Александр Новак, поскольку тем самым «расширяется рынок сбыта своей продукции».
При этом министр подчеркнул, что Россия официально не покупала и не покупает иранскую нефть, так как «достаточно собственной нефти». «По программе „нефть в обмен на товары“ идет покупка нефти не Россией и не российскими предприятиями», — отметил Новак (цитата по
Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Поставки шли через структуру Минэнерго России «Промсырьеимпорт». Новак тогда заявил, поставки идут не в Россию, а в другие страны, а РФ выступает лишь оператором по продаже нефти. Заинтересованность же Москвы связана с тем, что половина средств от реализации нефти идет на закупку необходимых Ирану российских товаров.
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Власти Ирана предпринимают меры для смягчения американских санкций, наносящих удар по нефтяной торговле и валютным операциям исламской республики. Недавно Иран...
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