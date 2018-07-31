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Сразу три экипажа агрокомбината "Снов" намолотили первые 2 тысячи тонн зерна
01.08.2018 17:02 — Новости Экономики | БT
Несмотря на сложные погодные условия и засуху, по Минской области уже убрана почти половина площадей зерновых.
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Первые среди лучших! Сразу три экипажа агрокомбината "Снов" намолотили первые 2 тысячи тонн зерна. Рекорд установлен в Несвижском районе - лидере по темпам...
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