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В Минской области - первые экипажи-двухтысячники
01.08.2018 18:02 — Новости Экономики | БT
"Снов" до конца недели, если позволит погода, планирует уборку зерна завершить. В среднем за день убирают до 10%. Теперь обработано почти 80% полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к севу озимых.
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На жатве в Минской области очередной рекорд - первые экипажи-двухтысячники, их сразу три! Поздравления принимают комбайнеры агрокомбината "Снов". Несвижский район...
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