В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области - первые экипажи-двухтысячники На жатве в Минской области очередной рекорд - первые экипажи-двухтысячники, их сразу три! Поздравления принимают комбайнеры агрокомбината "Снов". Несвижский район...

"Снов" до конца недели, если позволит погода, планирует уборку зерна завершить. В среднем за день убирают до 10%. Теперь обработано почти 80% полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к севу озимых.