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"Экономика на пальцах" о победах правительства и Нацбанка, а также о свежем отчете Всемирного банка
01.08.2018 22:51 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 2 августа в 15.25.
В последние дни июля Нацбанк и правительство отчитались за первые полгода работы в 2018 году. Судя по документам, в экономике дела обстоят неплохо. Этой теме мы посвятим первую часть авторской программы Сергея Чалого
А затем мы плавно перейдем к свежему страновому отчету Всемирного банка, который вышел не так давно, но уже попал к Сергею. Какие оценки и рекомендации дают уважаемые авторы доклада по Беларуси?
Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» 2 августа в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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В первые полгода наша экономика сработала хорошо?
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