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"Экономика на пальцах" о победах правительства и Нацбанка, а также о свежем отчете Всемирного банка

01.08.2018 22:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 2 августа в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В последние дни июля Нацбанк и правительство отчитались за первые полгода работы в 2018 году. Судя по документам, в экономике дела обстоят неплохо. Этой теме мы посвятим первую часть авторской программы Сергея Чалого «Экономика на пальцах».

А затем мы плавно перейдем к свежему страновому отчету Всемирного банка, который вышел не так давно, но уже попал к Сергею. Какие оценки и рекомендации дают уважаемые авторы доклада по Беларуси?

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» 2 августа в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
 
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