Лукашенко со смехом обсудил с журналистами состояние своего здоровья

Во время поездки в Минский район президент Беларуси шутил о состоянии своего здоровья. Это было показано в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Видео: «Беларусь — 1»

«В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.

Позже, общаясь с журналистами, на осторожный вопрос корреспондента телерадиокомпании «Мир» о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: «Живой я, не волнуйся».

Также он посмеялся над заявлением, что у него есть двойник.

«Ты иногда меня-то щупай», — посоветовал он одному из журналистов в качестве проверки на подлинность.

Также в эфире телеканала показали младшего сына президента Николая — он за штурвалом комбайна убирал зерновые.

Напомним, ранее в украинских СМИ и российских телеграм-каналах появились сообщения, что у Александра Лукашенко инсульт. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала эти слухи лаконично : «Бред».