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Лукашенко со смехом обсудил с журналистами состояние своего здоровья
01.08.2018 21:47 — Новости Экономики | Tut.by
Во время поездки в Минский район президент Беларуси шутил о состоянии своего здоровья. Это было показано в эфире телеканала
«В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.
Позже, общаясь с журналистами, на осторожный вопрос корреспондента телерадиокомпании «Мир» о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: «Живой я, не волнуйся».
Также он посмеялся над заявлением, что у него есть двойник.
«Ты иногда меня-то щупай», — посоветовал он одному из журналистов в качестве проверки на подлинность.
Также в эфире телеканала показали младшего сына президента Николая — он за штурвалом комбайна убирал зерновые.
Напомним, ранее в украинских СМИ и российских телеграм-каналах появились сообщения, что у Александра Лукашенко инсульт. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала эти слухи
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Общаясь с журналистами, на осторожный вопрос корреспондента телерадиокомпании "Мир" о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: "Живой я, живой".
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