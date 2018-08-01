ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко со смехом обсудил с журналистами состояние своего здоровья

01.08.2018 21:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время поездки в Минский район президент Беларуси шутил о состоянии своего здоровья. Это было показано в эфире телеканала «Беларусь 1».

Видео: «Беларусь — 1»

«В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из представителей ОАО.

Позже, общаясь с журналистами, на осторожный вопрос корреспондента телерадиокомпании «Мир» о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: «Живой я, не волнуйся».

Также он посмеялся над заявлением, что у него есть двойник.

«Ты иногда меня-то щупай», — посоветовал он одному из журналистов в качестве проверки на подлинность.

Также в эфире телеканала показали младшего сына президента Николая — он за штурвалом комбайна убирал зерновые.

Напомним, ранее в украинских СМИ и российских телеграм-каналах появились сообщения, что у Александра Лукашенко инсульт. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала эти слухи лаконично: «Бред».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общаясь с журналистами, на осторожный вопрос корреспондента телерадиокомпании "Мир" о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: "Живой я, живой".
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минской области - первые экипажи-двухтысячники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика