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В Беларуси для ремонта дорог подключат инвесторов

02.08.2018 07:02 — Новости Экономики | БT  
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Кроме того, с прошлого года местные артерии включили в госпрограмму по ремонту дорог. За это время реконструировано более двух с половиной тысяч километров. До конца года обновят еще 800.
 
 
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