В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси для ремонта дорог подключат инвесторов Депутаты готовят изменения в "Закон об автодорогах" - корректировки рассмотрят осенью. Как заявил глава комиссии Палаты представителей Андрей Рыбак, в проекте...

Кроме того, с прошлого года местные артерии включили в госпрограмму по ремонту дорог. За это время реконструировано более двух с половиной тысяч километров. До конца года обновят еще 800.