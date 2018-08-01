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В Беларуси для ремонта дорог подключат инвесторов
02.08.2018 07:02 — Новости Экономики | БT
Кроме того, с прошлого года местные артерии включили в госпрограмму по ремонту дорог. За это время реконструировано более двух с половиной тысяч километров. До конца года обновят еще 800.
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