МНС инициировало в Налоговом кодексе новшества для стимулирования добровольной уплаты налогов

Элла Селицкая. Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам инициировало в новом Налоговом кодексе новшества для стимулирования добровольной уплаты налогов, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

В частности, проект НК предусматривает новый порядок приостановления операций по счетам плательщиков. Сегодня если у субъекта образуется текущая задолженность по платежам в бюджет, то со следующего дня налоговый орган должен приостановить его операции по счетам. В законопроект заложен совершенно новый механизм - он основан на риск-ориентированном подходе. Это значит: если плательщик добросовестный, однако в силу каких-то причин у него образовалась задолженность, но до этого он в течение полугода исполнял свои обязательства добросовестно, то ему дается еще дополнительно 10 рабочих дней, чтобы он устранил свое налоговое нарушение. Если он устраняет, то операции по его счетам приостанавливаться не будут.

Другая ситуация - если плательщик накануне того, как допустил задолженность, нарушал налоговое законодательство, но постоянно погашал свою задолженность до первого числа месяца, следующего за месяцем образования задолженности, ему дается 5 рабочих дней для устранения нарушений. Если он это делает, операции не будут приостанавливаться. Но если плательщик недобросовестный и постоянно допускает нарушения налогового законодательства, является систематическим должником по платежам в бюджет, то к нему будет применяться механизм, который действует сегодня, операции будут приостановлены.

"Мы полагаем, что новый подход даст возможность плательщикам устранять самостоятельно все свои ошибки и исполнять налоговые обязательства в добровольном порядке", - подчеркнула Элла Селицкая.

Кроме того, в Общей части НК предусматриваются новые подходы при камеральном контроле. "Если налоговый орган будет видеть, что плательщик в декларации указал неверную сумму налога, он предложит ему устранить нарушение добровольно. Если он это делает, к нему никаких претензий не возникает, он не несет административную ответственность. Акт камеральной проверки составляться не будет. Это так называемый превентивный порядок устранения нарушений.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-