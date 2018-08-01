ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ предлагает польской стороне разработать двухлетний план сотрудничества

02.08.2018 12:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 2 августа. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) предлагает Польше разработать двухлетний план действий по различным направлениям сотрудничества. Этот вопрос обсуждался 1 августа на встрече министра Владимира Колтовича с послом Польши Артуром Михальским, сообщает пресс-служба МАРТ.

Колтович напомнил, что осенью в Варшаве планируется 5-е заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.

На встрече "отмечена позитивная тенденция установления регулярных контактов между странами на всех уровнях, что создает основу для укрепления партнерства в долгосрочной перспективе". "Странами проводится серьезная работа по дальнейшему развитию нормативно-правовой базы, которая на данный момент включает порядка 40 договоров и соглашений. В настоящее время в стадии согласования находится еще 11 документов", — уточнили в пресс-службе.

Особое внимание было уделено "наличию значительных резервов в области торгово-экономического сотрудничества, несмотря на более чем 20-процентный рост товарооборота между странами по итогам 2017 года". В связи с этим подчеркнута необходимость придания двустороннему взаимодействию устойчивого и последовательного характера, отметили в МАРТ.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 2 августа. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) предлагает Польше разработать двухлетний план действий по различным...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инспектор ДФР про дело Федынича и Комлика: Перевозили деньги, чтобы расходовать в личных целях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика