Горячие новости белорусского валютного рынка

В конце июля на белорусском внутреннем валютном рынке произошли некоторые изменения. К первым, особенно, важным относится указ президента Республики Беларусь "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты ".

Напомним, это обязательство действовало в Беларуси с 2006 года и в разные годы доходило в максимуме до 50% (с декабря 2014-го года по февраль 2015-го года). В условиях государственного регулирования обменного курса белорусского рубля до начала 2015-го года это мера иногда приводила к существенным потерям экспортеров в национальной валюте.

Последний указ президента об окончательной отмене обязательной продажи обусловлен стабилизацией внутреннего валютного рынка, спроса и предложения на нем, а также обязательствами Республики Беларусь перед ЕАЭС в рамках создания единого финансового рынка.

В рамках последнего, единого финансового рынка, Минфин Беларуси объявил о подписании соглашения с рядом российских финансовых компаний (АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие") и межрегиональным Евразийским банком развития.

Речь идет о размещении на российском финансовом рынке белорусских государственных облигаций. Объем и технические условия размещения будут определены позже. Это не первый опыт Минфина по размещению ценных бумаг на российском рынке. В 2010-м году Беларусь уже размещала двухлетние облигации на сумму 7 млрд российских рублей с купонной доходностью 8,7%.

Для белорусского рынка отмена обязательной продажи валюты и размещение обязательств на российском рынке, безусловно, положительные новости.

А вот третий проект, про который писали в конце июля, пришелся рынку не по вкусу. Речь идет о предполагаемом ограничении эмиссии корпоративных облигаций в иностранной валюте.

Так, в последнее время среди физических лиц стали набирать популярность облигации белорусских компаний в иностранной валюте. Они предлагают срок обращения 1 год и доходность около 7,5 – 8,0%, что выглядит привлекательно на фоне 1,5 – 2,0% на 2-3 года по банковским депозитам в иностранной валюте. И если для компаний, получающих валюту от экспортных поставок (например ОАО «Беларускалий») нет проблем по обслуживанию обязательств, то для юридических лиц, чья прибыль формируется на внутреннем рынке и в белорусских рублях, это может стать проблемой.

Пока что ограничения по эмиссии обязательств в иностранной валюте существуют в виде проекта, не исключено, что для тех компаний, кто имеет валютную выручку, будет сделана оговорка. В противном случае для инвесторов будут доступны облигации только в белорусских рублях, что может привести к сокращению спроса на бумаги.

Финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Грачёв Михаил.