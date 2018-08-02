Равков: Решение о пребывании в Беларуси военных объектов РФ будет приниматься с учетом наших интересов

Решение о пребывании на территории Республики Беларусь российских военных объектов после 7 июня 2021 года будет приниматься с учетом национальных интересов Беларуси. Об этом говорится в ответе белорусского Минобороны на обращение Партии БНФ о приближении срока окончания пребывания в Беларуси военных объектов Российской Федерации.



Радиолокационная станция «Волга» в Минской области. Фото: vpk-news.ru.

В обращении, сообщает пресс-служба Партии БНФ, отмечалось, что сейчас на территории Беларуси расположены два российских военных объекта: 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей») рядом с Вилейкой (Минская область), и радиолокационная станция «Волга» дециметрового диапазона (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположенная на север от Ганцевичей (Брестская область). Нахождение этих объектов на территории Беларуси регулируется международными договорами, которые были заключены в 1995 году между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации.

В ответ на обращение Партии БНФ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков сообщает, что соглашения о размещении указанных военных объектов вступили в силу для белорусской стороны 7 июня 1996 года (и, соответственно, действуют до 7 июня 2021 года), а о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров Республика Беларусь может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года.

Министерство обороны отмечает, что оценка целесообразности продолжения или прекращения этих договоров будет осуществляться белорусским военным ведомством с учетом национальных интересов страны. Предложения о прекращении действия международных договоров могут быть направлены государственными органами в Совет министров, в чьей компетенции находятся подобные вопросы, сообщает ведомство.

Также ответ по проблеме российских военных объектов в Беларуси поступил в Партию БНФ из Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь. В нем, в свою очередь, отмечается, что вопрос о действии белорусско-российских соглашений будет рассматриваться с учетом обстоятельств и предложений, которые были изложены в обращении Партии БНФ.

Как отметил председатель Партии БНФ Григорий Костусев, партия «продолжит выносить на политическую повестку дня вопрос нецелесообразности размещения в Беларуси военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации».

«Партия БНФ считает неприемлемым нахождение российских военных объектов в Беларуси, — заявил Костусев. — Эти объекты делают нашу страну мишенью в случае конфликта России с Западом, что особенно опасно в ситуации эскалации международной напряженности в регионе в результате российской агрессии против ряда соседних стран. Аргументы, которые использовались для обоснования размещения этих объектов в Беларуси в середине 90-х (мол, Россия за это дает скидку на энергоносители) больше не имеют веса: никакое военное партнерство не останавливает нефтегазовый шантаж со стороны России, не останавливает многих торговых войн. Объекты „Вилейка“ и „Барановичи“ — это пистолет, который РФ приставила к виску Беларуси. Продолжение такого положения недопустимо — пребывание в Беларуси российских войск является самой большой угрозой для национальной безопасности Беларуси. В ближайшее время БНФ планирует провести дальнейшее обсуждение этой проблемы с целью привлечения к ней общественного внимания».

«Очень важно, что белорусский народ не поддерживает размещения в Беларуси российских войск — это было очевидно во время неудачной авантюры с попытками заставить Беларусь дать согласие на размещение полноценной российской авиабазы на белорусской земле. Уверен, что во время следующих президентских выборов, которые приходятся как раз на время окончания срока действия аренды российских военных объектов, вопрос о недопустимости продолжения их дальнейшего пребывания в Беларуси будет одним из важнейших», — сказал председатель Партии БНФ Григорий Костусев.