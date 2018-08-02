3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 3 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,078 млн га, что составляет 50,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 3 млн т зерна при средней урожайности 28,4 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017-м по состоянию на 3 августа аграрии намолотили 1,268 млн т зерна.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 77,9% от плана. В Гродненской области убрано 67,9% площадей, Минской - 53,4%, Гомельской - 43,8%, Витебской - 31% и Могилевской - 26,2% площадей.-0-