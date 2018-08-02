|
Сколько дивидендов "Беларуськалий" перечислил в бюджет (спойлер: размер не впечатляет)
03.08.2018 10:46 — Новости Экономики | Tut.by
Общее собрание акционеров одного из крупнейших предприятий страны «Беларуськалия» по итогам работы во 2-м квартале 2018 года перечислило дивиденды в республиканский бюджет. Их размер — около 12 млн долларов.
Как говорится в
Напомним, что
Общий объем дивидендов, которые солигорское предприятие отдало казне, примерно сопоставим с выплатами еще одного крупного государственного предприятия — «Гомельтранснефть «Дружба». По итогам 2-го квартала это нефтетранспортное предприятие, которое также на 100% принадлежит государству, получило на свои акции около 11,237 млн долларов в эквиваленте. Вся сумма решением общего собрания акционеров перечислена также в республиканский бюджет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спойлер: размер не впечатляет по сравнению прошлым годом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)