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Активистка ЛГБТ избежала третьего суда за снимки с плакатом "Сами вы подделка": истек срок давности
03.08.2018 14:20 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Ленинского района прекратил административное дело в отношении Виктории Биран,
Ранее Виктории пришлось в двух судах отвечать за снимки с плакатом на фоне зданий МВД и Дома правительства. Милиция посчитала, что она нарушила Закон «О массовых мероприятиях», суд согласился и оштрафовал на 15 базовых величин за каждое фото. Всего 735 рублей.
Но за снимок у КГБ Виктории Биран отвечать не придется. Оказалось, Ленинский РУВД направил материалы административного дела в суд только 27 июля, спустя два месяца после событий. К тому моменту срок привлечения к ответственности по ч.1 ст. 23.34 КоАП истек уже как неделю. На этом основании суд прекратил дело в отношении девушки.
Ранее пользователи Сети
Напомним, в мае девушка
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Ранее пользователи Сети собрали ей всю сумму на уплату штрафов за остальные два фото.
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