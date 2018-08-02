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Активистка ЛГБТ избежала третьего суда за снимки с плакатом "Сами вы подделка": истек срок давности

03.08.2018 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Ленинского района прекратил административное дело в отношении Виктории Биран, сообщают правозащитники центра «Весна». Девушку должны были судить за третье фото, которое она сделала у здания КГБ в Минске.


Фото: facebook.com/vika.biran

Ранее Виктории пришлось в двух судах отвечать за снимки с плакатом на фоне зданий МВД и Дома правительства. Милиция посчитала, что она нарушила Закон «О массовых мероприятиях», суд согласился и оштрафовал на 15 базовых величин за каждое фото. Всего 735 рублей.

Но за снимок у КГБ Виктории Биран отвечать не придется. Оказалось, Ленинский РУВД направил материалы административного дела в суд только 27 июля, спустя два месяца после событий. К тому моменту срок привлечения к ответственности по ч.1 ст. 23.34 КоАП истек уже как неделю. На этом основании суд прекратил дело в отношении девушки.

Ранее пользователи Сети собрали ей на уплату штрафов больше тысячи рублей, что полностью покрывает претензии.

Напомним, в мае девушка вышла к трем зданиям в Минске с плакатом «Сами вы подделка». Так она выразила несогласие с заявлением МВД об ЛГБТ-сообществе, которое назвало «подделкой» однополые отношения.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее пользователи Сети собрали ей всю сумму на уплату штрафов за остальные два фото.
 
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