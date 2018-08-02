Олег Макушинский — начальник ПМК-249

Начальником ГУКДСП «Глусская ПМК-249» назначен Олег Макушинский. С 30 июля он приступил к своим обязанностям. Родился Олег Антонович в 1957 году в Калинковичском районе Гомельской области. В 1982 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта по специальности «судовые машины и механизмы». Трудовую деятельность начал в 1979 году в управлении Северо-Западного речного пароходства. После окончания института два года преподавал в Ленинградском речном училище. С 1984 года работал на Канонерском судоремонтном заводе в Ленинграде. С 2002 по 2009 годы — технический директор общества с ограниченной ответственностью «Траншан» (г. Санкт-Петербург). В августе 2009 года Олег Антонович переехал в Беларусь, где до 2017 года занимал руководящие должности на разных предприятиях: был директором Слуцкой мебельной фабрики, заместителем директора по производству мебели ЧПУП «Омега-Стар», директором Ельской мебельной фабрики, начальником лакокрасочного производства совместного общества с ограниченной ответственностью «Этно-Град» в Минске.

Женат. В семье двое взрослых сыновей.