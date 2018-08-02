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В Египте заработало сборочное производство сельхозмашин ОАО "Бобруйскагромаш"

03.08.2018 14:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 августа. В Каире 31 июля состоялся запуск сборочного производства техники номенклатуры предприятия, организованного совместно с египетской компанией Helwan Machinery and Equipment, сообщили БелаПАН на бобруйском предприятии.

Производство организовано в рамках реализации подписанного в 2017 году меморандума о взаимопонимании между компаниями.

Во время семинара-презентации, организованного при участии посольства Беларуси в Египте, представители белорусской и египетской компаний показали участникам пять машин совместной сборки: косилки роторную КДН-210 и сегментно-пальцевую КСП-2,1, пресс-подборщики рулонные ПРФ-145 и ПР-60, а также машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9.

"Участники мероприятия проявили значительный интерес к представленным образцам техники для аграрного сектора экономики. Уже в ходе семинара-презентации состоялись переговоры членов делегации ОАО "Бобруйскагромаш" с руководством ряда египетских компаний и организаций, заинтересованных в приобретении предложенной техники. Представители бобруйского предприятия поделились с присутствующими информацией о технических параметрах предлагаемой техники, ее преимуществах перед конкурентами, присутствующими на местном рынке, а также о перспективах дальнейшего развития сборочного производства, в том числе и за счет увеличения доли локализации производства", — уточнили на белорусском предприятии.

Также состоялась встреча представителей ОАО "Бобруйскагромаш" с руководством Египетской компании по сельскохозяйственному развитию. Обсуждались "перспективы совместной работы по продвижению продукции белорусского предприятия для нужд египетских фермеров".

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" основано в 1974 году. Предприятие производит более 80 наименований сельскохозяйственной техники для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна, прицепных транспортных средств.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 августа. В Каире 31 июля состоялся запуск сборочного производства техники номенклатуры предприятия, организованного совместно с египетской компанией Helwan...
 
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