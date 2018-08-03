На вгустовских полях - горячая пора

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги соревнования на уборке урожая 2018 года за первые 10 дней.

Первый заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виталий Станиславович Милюнец, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Иосиф Станиславович Лушко вручили благодарственные письма, денежные вознаграждения за первую десятидневку уборки урожая победителям уборочной страды, достигшим наилучших показателей.





Победителями признаны:

по первой группе комбайнов (Лексион-580) -

Владимир Иванович Шлемпо, комбайнер КСУП «Баума»;

по второй группе комбайнов (КЗС-1218) -

Станислав Юзефович Белогривый, комбайнер КСУП «Агро-Липнишки»;

по третьей группе комбайнов (КЗС-10К) -

Валерий Иосифович Ромук, комбайнер КСУП «Агро-Липнишки».

Среди водителей победителями признаны:

по первой группе (МАЗ-555142) -

Сергей Викторович Жебрик, водитель КСУП «Субботники»;

по второй группе (ЗИЛ ММЗ-4502) -

Виктор Альбинович Пашко, водитель КСУП «Субботники».

Среди операторов сушильных установок:

по первой группе (КЗС-В-30-Г) -

Виталий Викторович Кевра, Андрей Эдуардович Трубицкий - КСУП «Субботники».

по второй группе (М-819) -

Леонид Юзефович Гирчиц, Виктор Иванович Шарич - КСУП «Агро-Липнишки».

В чествовании победителей КСУП «Субботники» приняли участие руководитель хозяйства Сергей Михайлович Бажин и председатель профкома Мария Александровна Горбач, которые также поощрили победителей по условиям соревнования.





Молодые аграрии в числе лучших

3 августа Ивьевским РК ОО «БРСМ» награжден первый «тысячник» на уборке зерна среди водителей района.

Им стал водитель Сергей Станиславович Жебрик из КСУП «Субботники». С отличным результатом на уборочной страде-2018 Сергея Станиславовича поздравили первый секретаря Ивьевского РК ОО «БРСМ» Юлии Владимировны Драбович, которая вручила победителю Почетную грамоту молодежной общественной организации и ценный подарок, и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Иосиф Станиславович Лушко.

В этот же день отмечен также труд молодежного экипажа комбайнеров – братьев Романа Валерьевича и Андрея Валерьевича Янушкевичей из филиала «Азот Агро».

П. ВЛАДИН, С. ЗЕНКЕВИЧА.