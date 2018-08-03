Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)





Строительство

Неделя началась с ошеломляющей новости о том, что строительство жилья в Минске и областных центрах хотят сократить вдвое . Заявивший об этом заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин считает, что таким образом можно развить города-спутники и уменьшить очередь для многодетных. Однако рынок отреагировал на такое заявление не очень-то оптимистично. Опытный эксперт рассказал нам, что сокращение строительства может привести к необоснованному росту цен на жилье .

Еще меньше доверия вызывает подобное предложение вице-премьера на фоне информации Минэкономики о том, что строительство с начала года растёт . И оказывается, что это одна из основных отраслей экономики, которая позволила ВВП показать неплохой подъём — на 4,5% за полугодие.

Перейдем от общего к частному. Стало, наконец, точно известно, кто все-таки будет достраивать высотки «Тамбаза» на Богдановича. Это УКС Советского района. Строить он будет за деньги дольщиков, которым снова придется раскошелиться.

А возле станции метро «Михалово» начали строить развлекательный комплекс. Уже даже известно, кто хозяева . И строить обещают быстро — якобы к июлю 2019 года все будет готово.

Деньги

Мы выяснили, как действует новая для нашего рынка банковская услуга по проведению расчетов за недвижимость — «Надёжные платежи». Все оказалось проще, чем на первый взгляд. Первый продавец, который решился на продажу через банк, не пожалел и теперь, получив $200 тысяч, совсем не боится налоговой .

Земля

И снова немного о грустном. На аукцион выставили очередные участки, которые забрали у хозяев за неиспользование земли. Похоже, что такой second-hand теперь будут устраивать часто.