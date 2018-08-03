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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)
04.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Строительство
Неделя началась с ошеломляющей новости о том, что
Еще меньше доверия вызывает подобное предложение вице-премьера на фоне информации Минэкономики о том, что
Перейдем от общего к частному. Стало, наконец, точно известно, кто все-таки
А возле станции метро «Михалово» начали строить развлекательный комплекс. Уже даже
Деньги
Мы выяснили, как действует новая для нашего рынка банковская услуга по проведению расчетов за недвижимость — «Надёжные платежи». Все оказалось проще, чем на первый взгляд. Первый продавец, который решился на продажу через банк, не пожалел и теперь, получив $200 тысяч,
Земля
И снова немного о грустном. На аукцион
Тем временем, на электронные торги выставили хорошие и недорогие
Жильё
Теперь поговорим на злободневную тему: может ли учитель или врач в нашей стране заработать на квартиру? Вот IT-менеджер Сергей Лавриненко
А пока вы думаете, поверить бывалому айтишнику или нет, можете
ЖКХ
На минуту отвлечемся от высоких потолков и спустимся к более приземленным вещам, “бытовухе”. Думаем, что многих эта новость должна порадовать — уж слишком часто стали допускать ошибки в жировках. Так вот, коммунальщиков
Архитектура и дизайн
Сейчас будет грусть и радость в одном лице. Компания «А-100 Девелопмент» начала строить “школу будущего” в Новой Боровой. И даже не одну, а сразу две. Но вот расстраивает тот факт, что чиновники Минского района, которому школы передадут после завершения стройки, пока не придумали, как создать какую-то особую программу обучения для нестандартного учреждения образования. На наш запрос
Жизнь регионов
Эта неделя запомнится еще и тем, что наш корреспондент Елена Масловская съездила на малую родину президента — в Шклов. И привезла оттуда много интересной информации. Например, о том, что далеко
Побывали мы и в Могилеве. Там тоже есть, чему удивиться. Люди там
Тенденции
Люди часто говорят: в тесноте, да не в обиде. Но частенько все-таки “квартирный вопрос”, то есть нехватка квадратных метров, не просто портит людей, а разделяет их на части. С этой точки зрения, оказывается,
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Cнова суббота, и мы с вами можем спокойно вспомнить, чем была наполнена прошедшая рабочая неделя. Команда нашего портала в очередной раз подготовила...
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