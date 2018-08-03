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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)

04.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)

Строительство

Неделя началась с ошеломляющей новости о том, что строительство жилья в Минске и областных центрах хотят сократить вдвое. Заявивший об этом заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин считает, что таким образом можно развить города-спутники и уменьшить очередь для многодетных. Однако рынок отреагировал на такое заявление не очень-то оптимистично. Опытный эксперт рассказал нам, что сокращение строительства может привести к необоснованному росту цен на жилье.

Еще меньше доверия вызывает подобное предложение вице-премьера на фоне информации Минэкономики о том, что строительство с начала года растёт. И оказывается, что это одна из основных отраслей экономики, которая позволила ВВП показать неплохой подъём — на 4,5% за полугодие.

Перейдем от общего к частному. Стало, наконец, точно известно, кто все-таки будет достраивать высотки «Тамбаза» на Богдановича. Это УКС Советского района. Строить он будет за деньги дольщиков, которым снова придется раскошелиться.

А возле станции метро «Михалово» начали строить развлекательный комплекс. Уже даже известно, кто хозяева. И строить обещают быстро — якобы к июлю 2019 года все будет готово.

Деньги

Мы выяснили, как действует новая для нашего рынка банковская услуга по проведению расчетов за недвижимость — «Надёжные платежи». Все оказалось проще, чем на первый взгляд. Первый продавец, который решился на продажу через банк, не пожалел и теперь, получив $200 тысяч, совсем не боится налоговой.

Земля

И снова немного о грустном. На аукцион выставили очередные участки, которые забрали у хозяев за неиспользование земли. Похоже, что такой second-hand теперь будут устраивать часто.

Тем временем, на электронные торги выставили хорошие и недорогие участки в Марьиной Горке и Дукоре.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)

Жильё

Теперь поговорим на злободневную тему: может ли учитель или врач в нашей стране заработать на квартиру? Вот IT-менеджер Сергей Лавриненко считает, что «при большом желании» все возможно. Он рассказал нам, почему. Хотя многие наши комментаторы с ним не согласны.

А пока вы думаете, поверить бывалому айтишнику или нет, можете посмотреть необычную квартиру в центре Минска с двором-колодцем и 5-метровыми потолками.

ЖКХ

На минуту отвлечемся от высоких потолков и спустимся к более приземленным вещам, “бытовухе”. Думаем, что многих эта новость должна порадовать — уж слишком часто стали допускать ошибки в жировках. Так вот, коммунальщиков начнут штрафовать за лишние суммы в счетах. Для них введена административная ответственность за эти самые ошибки в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Архитектура и дизайн

Сейчас будет грусть и радость в одном лице. Компания «А-100 Девелопмент» начала строить “школу будущего” в Новой Боровой. И даже не одну, а сразу две. Но вот расстраивает тот факт, что чиновники Минского района, которому школы передадут после завершения стройки, пока не придумали, как создать какую-то особую программу обучения для нестандартного учреждения образования. На наш запрос пришел ответ, где написано, что в этой школе будут «формировать нравственно зрелую личность». Как это понимать?

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 июля — 5 августа)

Жизнь регионов

Эта неделя запомнится еще и тем, что наш корреспондент Елена Масловская съездила на малую родину президента — в Шклов. И привезла оттуда много интересной информации. Например, о том, что далеко не все люди стремятся уехать из маленького городка и вполне счастливы именно в Шклове.

Побывали мы и в Могилеве. Там тоже есть, чему удивиться. Люди там стремятся жить не в центре города, а на окраинах — в “спальниках”. Они более новые и комфортные, с лучшей инфраструктурой. Достойная замена “хрущевкам” и “сталинкам” из центра.

Тенденции

Люди часто говорят: в тесноте, да не в обиде. Но частенько все-таки “квартирный вопрос”, то есть нехватка квадратных метров, не просто портит людей, а разделяет их на части. С этой точки зрения, оказывается, самый “испорченный” район Минска — Шабаны. Там всего 17 “квадратов” на одного человека. К слову, в Дроздах — в два раза больше.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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