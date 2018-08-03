"Полесьежилстрой" и литовская компания Praslas создадут совместное предприятие в Брестской области

Меморандум по инвестпроекту заключили ОАО «Полесьежилстрой» и литовская фирма UAB «Praslas», пишет «Вечерний Брест».

Praslas — солидная литовская фирма, которая существует 18 лет. Предприятие занимается импортом и экспортом различных пиломатериалов, продажей качественной сертифицированной и соответствующей современным требованиям древесины, предназначенной для производителей мебели различных размеров, напольных покрытий и других изделий, а также для строительных и торговых предприятий в Европе и Азии. В числе стран-экспортеров — Дания, Норвегия, Франция, Англия, Литва, Латвия, Эстония, Корея и др.

С Беларусью литовская фирма хорошо знакома. Именно в нашей стране предприятие закупает сырье — лес. И в Беларуси уже есть одно производство Praslas по лесопилению. Теперь в планах создать новое более масштабное и многогранное предприятие совместно с ОАО «Полесьежилстрой»:

— Мы подписали договор-соглашение по созданию предприятия по переработке круглого леса — лесопиление и производство биотоплива. Планируем в течение двух лет выйти на довольно высокие объемы производства: до 250 тысяч кубических метров переработки древесины в первый год, а в течение 5 лет — до 500 тысяч кубических метров, — рассказывает о планах директор Praslas Роландас Захарявичюс. — Мы уже сотрудничали с компанией ОАО «Полесьежилстрой». Люди, которые работают на этом предприятии, — ответственные и профессиональные. Выполняют свои обязанности в срок и качественно. Именно хорошие отношения с этой организацией на протяжении двух лет привели к тому, что мы решили создать совместный более масштабный проект.

Новое белорусско-литовское предприятие по переработке леса будет создано на базе существующих площадей в Лунинецком районе в городе Микашевичи. Уже обговорен и предварительный бизнес-проект. В планах начать его реализацию с сентября этого года и осуществить запуск первого этапа. Затем постепенно до конца 2019 года запустить полное производство. Предприятие, которое будет работать по западным стандартам, создаст до 100 новых рабочих мест.

В лице литовской компании Praslas ОАО «Полесьежилстрой» обрело крепкого и перспективного партнера, что позволит стать более экономически устойчивым и в целом положительно отразится на экономике Бреста и области. Для компании Praslas также есть свои очевидные плюсы сотрудничества с ОАО «Полесьежилстрой» и создания в Беларуси предприятия:

— Мы увеличим объемы производств, диверсифицируем рынки и станем еще более привлекательны и интересны для своих западных покупателей и партнеров, — отметил о преимуществах заключенного меморандума Роландас Захарявичюс.