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Госкомвоенпром назвал лучшие организации по наращиванию объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг по итогам I полугодия 2018 года

04.08.2018 21:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 4 августа. Руководство Государственного военно-промышленного комитета Беларуси назвало лучшие организации по наращиванию объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг по итогам первого полугодия 2018 года.

Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, лучшей организацией-спецэкспортером стало ГВТУП "Белспецвнештехника", лучшим среди научных организаций и конструкторских бюро названо ОАО "Пеленг". Среди организаций промышленности лучших показателей достигло ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Это акционерное общество второй год подряд признано лучшим экспортером года в Беларуси в номинации "услуги".

Как отмечают в ГВПК, "внешнеэкономическая деятельность, работа по наращиванию объемов экспорта, выход на новые рынки продукции военного назначения является одной из основных задач на 2018 год для всех предприятий и, в первую очередь, для спецэкспортеров и находятся в поле зрения, как руководства страны, так и руководства Госкомвоенпрома".

Сообщается, что первом полугодии 2018 года получила свое дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовая база военно-технического сотрудничества, как в сфере разграничения внешнеторговой деятельности организаций-спецэкспортеров, так и в целом военно-технического сотрудничества Беларуси с иностранными государствами.

Также в первом полугодии 2018 года с руководством организаций-спецэкспортеров и других предприятий Госкомвоенпрома проведен ряд рабочих встреч, на которых заслушивались руководители, подробно обсуждались проблемы и оценивались результаты работы на внешних рынках (подписан ряд межправительственных нормативных актов в части развития военно-технического сотрудничества).

Оценивая результаты работы предприятий системы Госкомвоенпрома по итогам первого полугодия 2018 года в целом и по сравнению с первым полугодием 2017 года, руководство ведомства констатирует: "Внешнеэкономическая деятельность, проводимая в этот период времени руководством и организациями Госкомвоенпрома, позволила в целом достигнуть определенных показателей по наращиванию экспорта и в той или иной степени эффективно решать поставленные задачи и имеющие проблемы".


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 августа. Руководство Государственного военно-промышленного комитета Беларуси назвало лучшие организации по наращиванию объемов и диверсификации...
 
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