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Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве c Буркина-Фасо
05.08.2018 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава белорусского государства выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Александр Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.
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Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости.
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