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Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве c Буркина-Фасо

05.08.2018 09:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Александр Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости.
 
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