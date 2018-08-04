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Власти ищут пути выхода "Белшины" из сложной финансовой ситуации

05.08.2018 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вице-премьер Владимир Семашко провел на «Белшине» совещание и обсудил пути выхода компании из сложной финансовой ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Павел Мурашко

«Белшина» списала курсовые разницы и получила чистый убыток на 274 млн рублей

С первым отчетом о работе выступил новый генеральный директор «Белшины» Владимир Карпяк. Он отметил, что с целью повышения эффективности работы проводится реорганизация товаропроводящей сети «Белшина» в России и присоединение ее к отраслевой сети ТПС концерна «Белнефтехим». Проводится тендер на закупку основных видов сырья на 2019 год. Выполняется комплекс мероприятий по сокращению сроков оборачиваемости финансовых средств. Завершаются испытания новых сверхкрупногабаритных шин диаметром 57 дюйма, выпущенных в рамках реализации первой очереди инвестпроекта «Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха». В условиях снижения рентабельности продаж и высокой закредитованности компания приступает к реализации второй очереди проекта. В связи с этим «Белшина» испытывает сложности в поддержке своих сельскохозяйственных и социальных объектов, говорится в сообщении Совмина.

Свое видение ситуации изложили исполняющий обязанности председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.

Владимир Семашко дал ряд поручений как руководству «Белшины», так и другим присутствующим руководителям. Работа шинного комбината по-прежнему будет находиться под правительственным контролем, говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

По информации TUT.BY, за последний год на высший уровень было предложено несколько вариантов реструктуризации долгов «Белшины», образовавшихся из-за масштабной модернизации и курсовых разниц, но ни один из них не получил поддержки.

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Напомним, месяц назад на «Белшине» сменился гендиректор. Новым руководителем стал помощник президента по Минску Владимир Карпяк. Он уже работал первым замдиректора завода массовых шин «Белшина». Был также гендиректором Минского завода шестерен.

Карпяк сменил Алексея Яковлева, который возглавлял производство с декабря 2014 года. Причину смены руководства «Белшины» экс-гендиректор назвал «личной» и выразил надежду, что новому руководителю будет выдан карт-бланш.  

Согласно данным сети Linkedin, в настоящее время Яковлев является руководителем белорусского офиса литовского деревообрабатывающего холдинга VMG.

 
Теги: Минск
 
 
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В условиях снижения рентабельности продаж и высокой закредитованности компания приступает к реализации второй очереди инвестпроекта. В связи с этим "Белшина"...
 
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