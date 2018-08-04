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Банк развития Беларуси получил долю в крупном африканском банке

05.08.2018 12:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Банк развития Беларуси подписал соглашение с Банком развития и торговли Африки (Eastern and Southern African Trade and Development Bank, TDB) о представлении интересов Беларуси в акционерном капитале одного из крупнейших панафриканских банков. Об этом сообщается в пресс-релизе белорусского банка.


«Обеспечение соблюдения интересов Республики Беларусь в капитале Eastern and Southern African Trade and Development Bank предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны», говорится в пресс-релизе.

15 мая Банк развития подписал соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере 70 миллионов долларов. Через TDB была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки.

Ранее интересы Беларуси в акционерном капитале африканского банка представлял Паритетбанк. В управлении белорусского банка находилось 1,59% акций TDB.

Банк торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (до 2016 года именовался PTA Bank, сейчас — TDB) был создан в 1985 году в соответствии с соглашением, устанавливающим Зону преференциальной торговли для государств Южной и Восточной Африки (PTA), которая позднее была преобразована в общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA). Банк является институтом развития и торговли COMESA, уделяющим особое внимание проектному и торговому финансированию государственного и частного секторов с целью стимулирования экспортных и импортных торговых потоков между странами COMESA и странами, находящимися за пределами региона. В состав акционеров TDB входят 18 государств Африки (в том числе Эфиопия, Египет, Кения, Бурунди, Танзания, Замбия, Уганда и др.), а также два нерегиональных участника — Китай и Беларусь.

 
 
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Обеспечение соблюдения интересов Республики Беларусь в капитале Eastern and Southern African Trade and Development Bank предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность...
 
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