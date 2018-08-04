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Все долгострои намечено ввести в эксплуатацию в сентябре

05.08.2018 20:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Все долгострои намечено ввести в эксплуатацию в сентябре
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все долгострои намечено ввести в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

По его словам, все долгострои практически завершены после соответствующего поручения Президента. "Есть отдельные позиции - сверхнормативные дома. Там у каждого дома своя история: где-то не успели открыть финансирование, где-то не успели заполнить дольщиками дома и начинают с неполной укомплектованностью и поэтому сроки строительства затягиваются. Эти дома на особом контроле. Есть возможности и стоит задача закончить до сентября строительство этих домов и ввести их в эксплуатацию", - сказал Анатолий Черный.

Он также отметил, что задача по удержанию соотношения заработной платы и стоимости квадратного метра, начиная с 2017 года выполняется. По итогам полугодия это соотношение составляет 0,91.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все долгострои намечено ввести в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и...
 
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