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Министр: дефицит цемента на внутреннем рынке покрывался экспортом

05.08.2018 21:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь возобновила поставки цемента на экспорт. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

По его словам, проблемы с нехваткой цемента на внутреннем рынке в мае-июне были вызваны тем, что весь его объем был практически раскуплен. Импортеры начали завышать цену на внутреннем рынке и рос потребительский спрос на товар белорусского производства, стоимость которого не менялась. Белорусские предприятия были вынуждены снизить объем поставок цемента на экспорт на 100 тыс т., чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. «Сейчас мы начинаем возобновлять поставки на экспорт, ажиотажная ситуация закрыта», — сказал министр.

При этом Анатолий Черный добавил, что мощности белорусских предприятий достаточны для обеспечения потребления внутреннего рынка в двойном объеме.

Говоря об итогах полугодия, он отметил, что объем промышленного производства вырос на 5,8%, а экспорт продукции составляет 60% объема производства.

 
 
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Проблемы с нехваткой цемента на внутреннем рынке в мае-июне были вызваны тем, что весь его объем был практически раскуплен.
 
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