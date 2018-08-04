Беларусь стала одним из лидеров по импорту российских шоколадных изделий

За пять месяцев этого года на белорусских потребителей пришлось 10,9% всего российского экспорта шоколадных изделий.

Лидером по ввозу продукции российских кондитерских фабрик стал Казахстан (20,6%), любят сладкое из России также китайцы (11,4%).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза России, за январь — май вывезено 78 тыс. тонн шоколадок и конфет на сумму 222 млн долларов, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 30,1% (26,5% в денежном эквиваленте).

Всего за пять месяцев 2018 года Россия увеличила экспорт продукции АПК на 29,2% по сравнению с уровнем за аналогичный период 2017 года. В стоимостном выражении объем экспорта достиг 9,5 млрд долларов.

Экспорт продукции российского АПК должен вырасти к 2024 году до 45 млрд долларов, говорится в соответствующем поручении Владимира Путина правительству.