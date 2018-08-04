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Беларусь стала одним из лидеров по импорту российских шоколадных изделий
05.08.2018 21:29 — Новости Экономики | Tut.by
За пять месяцев этого года на белорусских потребителей пришлось 10,9% всего российского экспорта шоколадных изделий.
Лидером по ввозу продукции российских кондитерских фабрик стал Казахстан (20,6%), любят сладкое из России также китайцы (11,4%).
Как сообщает
Всего за пять месяцев 2018 года Россия увеличила экспорт продукции АПК на 29,2% по сравнению с уровнем за аналогичный период 2017 года. В стоимостном выражении объем экспорта достиг 9,5 млрд долларов.
Экспорт продукции российского АПК должен вырасти к 2024 году до 45 млрд долларов, говорится в соответствующем поручении Владимира Путина правительству.
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За пять месяцев этого года на белорусских потребителей пришлось 10,9% всего российского экспорта шоколадных изделий.
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