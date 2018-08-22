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Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району  информируетИнспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району  информирует

22.08.2018 — Новости Экономики | Лоевский край  
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району  информируетИнспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району  информируетПеречень плательщиков, зарегистрированных на территории Лоевского района и допустивших задолженность по налогам, сборам, (пошлинам) за июль 2018г.:
КМУП «Лоевское ПМС» (и.о.директора Старчевская Светлана Петровна) — 20953,63 руб.
Лоевское РайПО (директор Пикас Ирина Артемовна) — 26006,41 руб.
ОАО «Лоевский агротехсервис» (и.о.директора Гунько Анна Ивановна) — 248811,36 руб.
ПУП «Лоевский комбинат строительных материалов» ОАО «Полесьестрой» (директор Гордиенко Дмитрий Григорьевич) —342739,98 руб.
Фермерское хозяйство «Ильино» (глава фермерского хозяйства Кривцов Федор Иванович) — 851,14 руб.
Г. Новикова, первый заместитель начальника инспекции.

 
 
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Перечень плательщиков, зарегистрированных на территории Лоевского района и допустивших задолженность по налогам, сборам, (пошлинам) за июль 2018г.: КМУП «Лоевское...
 
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