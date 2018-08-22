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Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информируетИнспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информирует
22.08.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
Перечень плательщиков, зарегистрированных на территории Лоевского района и допустивших задолженность по налогам, сборам, (пошлинам) за июль 2018г.:
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информируетИнспекция МНС Республики Беларусь по Речицкому району информирует
Перечень плательщиков, зарегистрированных на территории Лоевского района и допустивших задолженность по налогам, сборам, (пошлинам) за июль 2018г.: КМУП «Лоевское...
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