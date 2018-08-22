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Лукашенко улетел в Сочи

22.08.2018 10:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня», — говорится в сообщении.

О том, что Лукашенко собирается в Сочи, стало известно в конце июля. Тогда президенты двух стран по телефону обсудили возможную встречу. Как сообщала пресс-служба белорусского президента, посетить Россию белорусского коллегу пригласил Путин.

С тех пор во взаимоотношениях двух стран обострился нефтяной вопрос — Россия планирует с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в Беларусь. Кроме того, по информации агентства Reuters, «в июле 2018 г. [Россией] приостановлена выплата по так называемому механизму перетаможки, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 г. Беларуси госкредита до 1 млрд долларов».

Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Москве 15 июля. Встреча носила неформальный характер — Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению российского президента на церемонию закрытия ЧМ по футболу.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, сообщает пресс-служба главы государства. О том, что Лукашенко собирается в Сочи стало известно в конце июля. С...
 
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