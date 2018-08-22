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Лукашенко улетел в Сочи
22.08.2018 10:54 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, сообщает пресс-служба главы государства.
Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня», — говорится в сообщении.
О том, что Лукашенко собирается в Сочи, стало известно в конце июля. Тогда президенты двух стран по телефону
С тех пор во взаимоотношениях двух стран обострился нефтяной вопрос — Россия
Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, сообщает пресс-служба главы государства. О том, что Лукашенко собирается в Сочи стало известно в конце июля. С...
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