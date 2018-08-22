Юрий Чайкин о ситуации на рынке, адекватных ценах на недвижимость и перспективах отрасли

За последние 15 лет рынок недвижимости Беларуси претерпел различные изменения. Минюст ввел лицензирование агентств, компании сплотились в союзы и ассоциации, рынок пережил несколько экономических всплесков, кредиты то отменяли, то выдавали. Давать прогнозы в такой ситуации — дело неблагодарное, но своим видением Юрий делится так:

— На сферу недвижимости и риэлтерский бизнес в частности очень сильно влияет экономическая ситуация в стране и мире. В кризис человек позволит себе котлету или даже отпуск, а вот от покупки недвижимости может отказаться.

До 2009 года недвижимость шла на ура, люди чуть не аукционы устраивали на лестничных маршах, продавая квартиру. Сейчас ситуация обратная. Недвижимость лихорадит, рынок то поднимается, то падает.

После экономического кризиса государство закрыло кредитование, и это стало сильнейшим ударом для рынка. Кредиты в валюте исчезли, процентные ставки в рублях достигли 36% и даже 50% годовых, спрос сошел на нет. Мои зарубежные партнеры поражались, как можно взять кредит на недвижимость, скажем, 50 тыс. долларов, под 36% годовых?!

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Сейчас ситуация улучшилась, государство дало послабление, появились кредиты под 13-14% годовых, что уже более-менее приемлемо. Начиная с 2017 года рынок оживился, покупательская активность возросла, цены пошли вверх, но ненадолго. 1 мая 2018 года банки изменили правила выдачи кредитов, с тех пор платеж по кредиту не должен превышать 40% от среднемесячного дохода кредитополучателя. Это тут же отсеяло всех, кто получает зарплату до 1000 рублей, а в стране таких большинство. В итоге — рынок снова замер.



