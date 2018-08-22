В Минске на землю под домом насчитали 6 тысяч рублей за право заключения договора аренды. Это законно?

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«Дом очень понравился, но перед покупкой решили проконсультироваться»

Вот что рассказал нам Максим:

— Я хотел приобрести дом в частном секторе в одном из уголков старого Минска. Объявление нашёл на сайте. Стоимость коттеджа была немаленькой, но нашей семье понравилось место, архитектура и внутренняя отделка дома. Собственник дома уточнил, что коттедж оформлен на юридическое лицо, а участок для обслуживания жилого дома выделен на праве аренды. На наш вопрос, как будет переоформлен участок, собственник ответил, что на правах пожизненного-наследуемого владения (ПНВ).

Готовясь к сделке, Максим решил на всякий случай проконсультироваться со специалистами. И, как оказалось, не зря. Несмотря на то, что большинство агентов по недвижимости говорили, что никаких проблем не будет (мол, перевод земельного участка в пожизненно-наследуемое владение — обычная рабочая процедура), в Мингорисполкоме, куда Максим также заглянул на приём, были не столь оптимистичны. В комитете землеустройства молодому человеку объяснили, что так как земля была выделена юридическому лицу на праве аренды, и он уже платил за это право (в некоторых случаях оно предоставляется бесплатно), то «хода» назад быть не может. Оформить участок в ПНВ мужчине нельзя, а право аренды земли для него останется платным. Конечно, впоследствии можно выкупить участок в собственность, но суммы за землю в Минске сопоставимы чуть ли не с покупкой отдельной квартиры.

— Больше всего меня поразили ежегодные платежи за право заключения договора аренды участка. За землю под домом мне насчитали порядка трёх тысяч долларов! И это за участок в 6 соток! К тому же, не забываем, что саму арендную плату я буду оплачивать отдельно. Правда, сумма в 100 долларов по сравнению с 3 тысячами уже кажется копейками. Получается, что из-за незнания законодательства многие люди могут попасть в аналогичную ситуацию и потом пожизненно нести бремя по уплате сумасшедших сумм за право аренды участка, — возмущается Максим.

В итоге, взвесив все «за» и «против», мужчина и его семья отказались от сделки. К слову, Максим говорит, что и для собственника дополнительные платежи, грозящие будущему владельцу, также были большим сюрпризом.

— Хозяин дома до сих пор уверен, что мы не правы, а участок легко переоформить на условиях пожизненного пользования. Кстати, его объявление так и висит на сайте по продаже недвижимости.

«Действия исполкома законны»

REALT.BYрешил внимательно изучить проблему читателя. Оказалось, что ситуация, в которую попал Максим, довольно редкая. Так, сразу несколько компетентных специалистов из разных агентств недвижимости ответили нам, что обычно никаких трудностей с переводом участка с жилым домом из одной формы собственности в другую не возникает. Нюансы возможны в случае, если объект выведен из жилого фонда или на обращение с ним наложены какие-либо ограничения.