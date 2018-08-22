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Половину кредитов на жилье в Беларуси выдает «Беларусбанк»

22.08.2018 10:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Доля «Беларусбанка» на рынке жилищного кредитования составляет 49,7%. В банке действует свыше 54 тысяч кредитных договоров, заключенных гражданами на финансирование индивидуального жилищного строительства. Большая из них приходится на Брестскую область (20 тысяч договоров).

Как сообщается в пресс-релизе банка, в первом полугодии этого года банк заключил 1 329 кредитных договоров на финансирование индивидуального жилищного строительства. В настоящее время кредиты на финансирование недвижимости, предоставляемые на условиях, определенных банком, одни из наиболее привлекательных на рынке – на 20 лет под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 п.п.).

«По действующим договорам коммерческого кредитования индивидуального жилищного строительства с начала года заемщикам было выделено Br32 млн руб. С начала 2018 г введено в эксплуатацию более 700 объектов индивидуального жилищного строительства, которые финансировались с привлечением кредитов банка. Это свидетельствует о том, что кредиты на указанные цели сохраняют востребованность», - сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что в январе – июле этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено 21,1 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1838,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,9% от общего объема введенного жилья. 

 
 
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Доля «Беларусбанка» на рынке жилищного кредитования составляет 49,7%. В банке действует свыше 54 тысяч кредитных договоров, заключенных гражданами на финансирование...
 
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