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Снова между Конго и Руандой. Опубликован рейтинг Беларуси в "Индексе свободы прессы"
22.08.2018 11:16 — Новости Экономики | Tut.by
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ»
В докладе авторы пишут, что в Беларуси за год возобновилась эскалация репрессий.
«Последняя диктатура Европы продолжает судебное преследование внештатных журналистов и усиливает интернет-цензуру. В 2017 году было арестовано более 100 журналистов, как правило, при освещении протестов оппозиции. Некоторые из них были избиты, другие были арестованы. Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не могут получить аккредитацию, достигло беспрецедентного уровня», — говорится в докладе.
Авторы также утверждают, что, опасаясь дестабилизации, связанной с украинским кризисом, белорусские власти арестовывали как пророссийских, так и антироссийских блогеров (
Беларусь в рейтинг включают с 2013 года. Тогда наша страна заняла 157-е место из 180 и не меняла его до 2017 года, когда смогла подняться на несколько пунктов — до 153-го места.
Первые места в этом году традиционно занимают скандинавские страны: Норвегия, Швеция, Нидерланды. Россия в рейтинге заняла 148-е место, Украина — 101-е, Польша — 58-е, Литва — 36-е. Латвия — 24-е.
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По итогам 2018 года, Беларусь заняла 155-е место, "упав" на два пункта.
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