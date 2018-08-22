"Отпусти вожжи и не остановишь". Анфимов в "Советской Белоруссии" высказался о реформах и приватизации

Еще не представило свою новую программу назначенное на днях правительство, но с концептуальной статьей в газете «Советская Белоруссия» выступил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.



Председатель КГК Леонид Анфимов. Фото: пресс-служба КГК

Ключевыми темами статьи стала критика приватизации и реформ и призыв придерживаться собственного пути развития.

«Кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость — продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, — удалось сохранить государственное влияние на собственность», — пишет Анфимов.

«Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы „токсичными активами“», — продолжает он.

Глава КГК призывает вспомнить об ошибках, допущенный при переходе от социализма нашими соседями, угодившими «в ловко сплетенные сети обещаний рыночного рая».

«Вот здесь-то рынок действительно похозяйствовал. Сложившиеся кооперационные связи были разрушены. В национальные экономики вошли со своими интересами транснациональные компании развитых стран. Они сыграли роль троянского коня, фактически уничтожив по одиночке более слабые местные предприятия», — аргументирует Анфимов.

Он также вспоминает плановую экономику, «которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина». «Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора. А ведь идея плановой экономики не просто опередила время! Она позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР. Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции», — считает автор.

«Я не понимаю, почему кому-то неймется разрушить то, что обеспечивает спокойствие и стабильность, наверное, единственной на постсоветском пространстве страны. Нашей страны, которую благодаря сдерживающим факторам внутренней и внешней государственной политики миновала участь внутриполитических, межнациональных и межконфессиональных разборок. Эксперименты в сфере общественно-экономических отношений слишком дорого обходятся государствам, где они проводятся. Но еще более высокую цену платят за них народы этих государств», — утверждает Анфимов.

Председатель КГК уверен, что «псевдосвобода и псевдодемократия во многом Союз развалили и продолжают разваливать многие постсоветские республики».

«Кому-то не нравится курс на сдерживание масштабного разгосударствления и приватизации, к чему нас все время подталкивают с момента обретения Республикой Беларусь независимости. А может ли кто из советчиков и экспертов ответить на вопрос: что это даст экономике?! Оставим досужие рассуждения о появлении эффективного собственника; об обузе в виде хозяйственных активов, которую государство сбросит с плеч; о прекращении вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и организаций… Никто же не смог обрисовать „светлое“ будущее приватизированных или выведенных из-под опеки государства предприятий. За счет чего будет обеспечено их надуманное процветание?»

Анфимов подчеркивает, что «печальный опыт немногочисленных примеров предприятий, доведенных, что называется, до ручки, никак не остудит рьяный пыл ратующих за приватизационные реформы».

Критикам белорусского подхода глава КГК рекомендует съездить на Минский инструментальный завод, речицкий «Ритм», борисовский инструментальный, фабрику игрушек «Мир» или музыкальных инструментов. «Эти когда-то успешные, брендовые, гремевшие на весь Советский Союз предприятия сегодня приказали долго жить по одной лишь причине — их приватизировали», — уверен он.

«Сегодня реформирование экономики страны. [ ] Реформы нужны, но не в сфере экономических отношений через перераспределение собственности от государства частнику. Прежде всего они должны коснуться отношения людей к труду. С неба ничего не упадет. Может, и шаблонно прозвучит, но главная реформа должна прежде всего в умах, в мозгах произойти. Чтобы мы сами наконец поняли, что наше счастье в наших же руках и никто его из-за моря нам не принесет», — резюмирует Анфимов.