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Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики

22.08.2018 11:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики. Об этом, в частности, шла речь на переговорах посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром энергетики Румынии Антоном Антоном, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества в сфере энергетики.

Гринкевич провел презентацию возможностей белорусских предприятий и организаций по экспорту энергетического оборудования и материалов, оказанию услуг по проектированию, эксплуатации энергетических объектов.

Обсуждены конкретные совместные шаги, направленные на расширение двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, включая сотрудничество по направлениям углеводородных и возобновляемых источников энергии, а также реализацию проектов модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии и в третьих странах с участием белорусских и румынских компаний.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики. Об этом, в частности, шла речь на переговорах посла Беларуси в...
 
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