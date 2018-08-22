ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белтелеком» вслед за мобильными операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг

22.08.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

«Белтелеком» вслед за мобильными операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг
Национальный оператор связи РУП «Белтелеком» вслед за сотовыми операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг с 1 сентября.

Так, будет повышена стоимость услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

Повышение тарифов не коснется:

  • регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи,
  • международной телефонной связи,
  • услуг доступа в линейно-кабельные сооружения,
  • услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания,
  • услуг хостинга и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

Это не единственные изменения, вступающие в силу с 1 сентября. Так, компания «Белтелеком» расширит линейку пакетов «ЯСНА». Например, включит во все пакеты услуг «ЯСНА» доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI». В пакете «ЯСНА 100» скорость доступа в Интернет будет увеличена в 2 раза, а абонентская плата останется неизменной. Пакет переименован, и в рамках «ЯСНА 200» абоненты получат доступ в Интернет на скорости до 200 Мбит/с. Кроме того, «Белтелеком» пополнит линейку популярных пакетов услуг новыми предложениями.

 
 
Ссылка на источник 382
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Национальный оператор связи РУП «Белтелеком» вслед за сотовыми операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг с 1 сентября. Так, будет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Георазведку и оценку месторождения базальтов в Пинском районе планируется завершить за два года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика