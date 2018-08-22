«Белтелеком» вслед за мобильными операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг



Национальный оператор связи РУП «Белтелеком» вслед за сотовыми операторами МТС и velcom объявил о повышении стоимости некоторых услуг с 1 сентября.

Так, будет повышена стоимость услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

Повышение тарифов не коснется:

регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи,

международной телефонной связи,

услуг доступа в линейно-кабельные сооружения,

услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания,

услуг хостинга и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .

Это не единственные изменения, вступающие в силу с 1 сентября. Так, компания «Белтелеком» расширит линейку пакетов «ЯСНА». Например, включит во все пакеты услуг «ЯСНА» доступ в общественные сети Wi-Fi c названием «BELTELECOM» и «byfly WIFI». В пакете «ЯСНА 100» скорость доступа в Интернет будет увеличена в 2 раза, а абонентская плата останется неизменной. Пакет переименован, и в рамках «ЯСНА 200» абоненты получат доступ в Интернет на скорости до 200 Мбит/с. Кроме того, «Белтелеком» пополнит линейку популярных пакетов услуг новыми предложениями.