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Георазведку и оценку месторождения базальтов в Пинском районе планируется завершить за два года

22.08.2018 12:57 — Новости Экономики | БелТА  
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительную разведку месторождения базальтов в Пинском районе и экономическую оценку целесообразности их добычи планируется завершить в течение двух лет, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, информирует БЕЛТА.

В 2016-2017 годах НПЦ по геологии провел поисковые работы в Пинском районе. Выявленное месторождение базальтов и туфов назвали по одноименному населенному пункту - Новодворское. "Потенциал использования этого вида ресурсов огромен. Нужно провести предварительную разведку, все необходимые испытания и анализы, чтобы определить, подходит ли белорусский базальт для тех технологий, которые используются на наших перерабатывающих предприятиях. Затем будет дана экономическая оценка. Думаю, в течение двух лет эта работа будет завершена, и мы сможем вовлечь месторождение в хозяйственный оборот", - сказал Андрей Хмель.

Беларусь импортирует базальт в достаточно больших объемах - около $1,2 млн. Основным потребителем этого ресурса в стране является ОАО "Гомельстройматериалы".

"Что касается поиска золота и алмазов, то эта задача не на первом месте для белорусских геологов. Да, работы проводились, были обнаружены проявления золота на перспективном участке Зуберово в Столбцовском районе Минской области, есть потенциал для более глубокого изучения. Этот участок предлагается в концессию, - отметил замминистра. - Нужно провести затратные геолого-разведочные работы. С учетом ограниченности средств мы идем по другому пути. Мы должны обеспечить наши предприятия строительным сырьем, продолжаем изучение и поиск углеводородов".

В Беларуси есть и залежи янтаря. "Опытно-промышленное освоение янтаря и его добыча в больших объемах в Беларуси экономически нецелесообразны. Это невыгодно, - пояснил Андрей Хмель. - Но в прошлом году началась пробная добыча. Подготовлен проект нормативно-правового акта, который будет регламентировать эти вопросы. Он будет касаться также такого интересного полезного ископаемого, как мореный дуб". В документе будет предусмотрена возможность добычи этих ресурсов как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.

Замминистра добавил, что запасы мореного дуба в Беларуси официально не подсчитывались. "Но этот ресурс есть. Об этом говорят исследования частных лиц, мы этой информацией владеем. Это достаточно дорогой материал, специфический в обработке. В документе стараемся предусмотреть, чтобы мореный дуб не вывозился за пределы Беларуси в необработанном виде. Выступаем за то, чтобы была обеспечена добавленная стоимость и только готовая продукция из этого ресурса поставлялась за рубеж", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительную разведку месторождения базальтов в Пинском районе и экономическую оценку целесообразности их добычи планируется...
 
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