Президент поручил увеличить территорию четырех СЭЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 346 о расширении границ свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы государства.

Территории СЭЗ «Могилев», «Витебск», «Минск» и «Гродноинвест» увеличат за счет включения перспективных земельных участков.

«Оптимизация территории СЭЗ „Гродноинвест“ будет проведена путем исключения одного участка в связи с изменением его целевого назначения и исключения участков, не востребованных инвесторами», — сказано в сообщении.

Для создания инфраструктуры в СЭЗ теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования, не запрещенные законодательством, что позволит использовать на эти цели кредитные средства. Указом также закрепляется возможность определять в качестве заказчиков по проектированию и строительству объектов инфраструктуры в границах СЭЗ иные организации, помимо администраций СЭЗ. Данные меры создают условия для возможности кредитования строительства инфраструктуры СЭЗ в перспективе.

Упрощается порядок командирования глав администраций СЭЗ для решения актуальных вопросов.