В Беларуси будут регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа подписал Указ № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства», сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предусмотрено введения в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Данная мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования», — сказано в сообщении.