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В Беларуси будут регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства

22.08.2018 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа подписал Указ № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства», сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предусмотрено введения в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Данная мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования», — сказано в сообщении.

 
 
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Документом предусмотрено введения в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства для...
 
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