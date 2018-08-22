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В Минске договорились о прекращении огня на Донбассе в связи с началом учебного года

22.08.2018 20:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по итогам заседания в Минске 22 августа приняла заявление о прекращении огня в зоне конфликта в связи с началом учебного года.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года начиная с нуля часов одной минуты 29 августа 2018 года», — говорится в заявлении.

Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня, а также организовать надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для работы на всей территории Украины.

«В этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с момента начала конфликта», — заявил журналистам по итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, с начала августа на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти среди гражданского населения в результате конфликта, однако есть данные о трех ранениях.

Говоря об объявленном перемирии, Сайдик подчеркнул: «Я лично обращаюсь к сторонам и надеюсь, что они выразят поддержку этому решению на высшем политическом уровне».

 
Теги: Минск
 
 
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по итогам заседания в Минске 22 августа приняла заявление о прекращении огня в...
 
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