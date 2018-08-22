﻿ МАРТ: механизм регистрации цен позволит снизить стоимость некоторых лекарств. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ: механизм регистрации цен позволит снизить стоимость некоторых лекарств

22.08.2018 21:29 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МАРТ: механизм регистрации цен позволит снизить стоимость некоторых лекарств
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" позволит снизить стоимость некоторых лекарств. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Указом предусматривается введение механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сейчас мы ведем речь о том, что будут регулироваться цены самих производителей. Складывалась ситуация, что производители завышали свои цены, и фактически в аптеках цены зачастую были выше, чем в соседних странах. Эта мера направлена на снижение количества случаев необоснованно высоких цен", - пояснил Андрей Картун.

По его словам, выгоды от нового механизма будут как для населения, так и для бюджета. Многие лекарственные средства, которые попадут под действие указа, закупаются за средства бюджета. "По нашим предварительным оценкам, по некоторым позициям цены могут снизиться до 10% и более", - уточнил замминистра.

В МАРТ считают, что новый механизм не приведет к исчезновению с рынка лекарств, в отношении которых будет действовать новый механизм, а производителям хватит времени до 1 января 2019 года пройти процедуру регистрации цен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 182
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" позволит снизить стоимость некоторых лекарств. Об этом заявил...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске договорились о прекращении огня на Донбассе в связи с началом учебного года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика